Давайте потанцуем (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.52004, Shall We Dance
Драма, Комедия102 мин12+
О фильме
Благоустроенная жизнь, преданная жена и восхитительная дочь. Все в жизни хорошо, но чего-то все-таки не хватает… Каждый вечер, возвращаясь на поезде с работы, он видел прекрасную женщину в окне одного из зданий. И однажды он вышел на этой станции…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Питер
Челсом
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актриса
Лиза
Энн Уолтер
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актриса
Анита
Джиллет
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Ник
Кэннон
- МССценарист
Масаюки
Суо
- ОУСценарист
Одри
Уэллс
- СФПродюсер
Саймон
Филдс
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- СЧХудожница
Сью
Чань
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ДОКомпозитор
Джон
Олтмен
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред