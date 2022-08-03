Чужой: Завет
Wink
Фильмы
Чужой: Завет
8.72017, Alien: Covenant
Ужасы, Фантастика117 мин18+

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Чужой: Завет (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Группа колонистов оказывается на одной планете вместе с андроидом из «Прометея». Звезда «Людей Икс» и лауреат Венецианского кинофестиваля Майкл Фассбендер в научно-фантастическом триллере Ридли Скотта.

Участники масштабной колонизаторской экспедиции на космическом корабле «Завет» в 2104 году отправляются на далекую планету Ориге-6, намереваясь основать новое поселение. Когда в результате выброса космической энергии происходит взрыв, некоторые из членов экипажа и колонистов погибают. Выжившие неожиданно получают сигнал с неизвестной планеты, которая подходит для жизни, и принимают решение сменить курс. Однако сразу после высадки становится очевидно, что место совсем не похоже на Землю — это ад, который таит в себе угрозу необъяснимой природы.

Не упустите шанс созерцать, как мирная исследовательская миссия превращается в отчаянную попытку выбраться с неизведанной планеты живыми. На видеосервисе Wink скоро появится возможность смотреть фильм «Чужой: Завет» в хорошем качестве и без рекламы!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой: Завет»