Этот фильм пока недоступен
Чужой: Завет (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Группа колонистов оказывается на одной планете вместе с андроидом из «Прометея». Звезда «Людей Икс» и лауреат Венецианского кинофестиваля Майкл Фассбендер в научно-фантастическом триллере Ридли Скотта.
Участники масштабной колонизаторской экспедиции на космическом корабле «Завет» в 2104 году отправляются на далекую планету Ориге-6, намереваясь основать новое поселение. Когда в результате выброса космической энергии происходит взрыв, некоторые из членов экипажа и колонистов погибают. Выжившие неожиданно получают сигнал с неизвестной планеты, которая подходит для жизни, и принимают решение сменить курс. Однако сразу после высадки становится очевидно, что место совсем не похоже на Землю — это ад, который таит в себе угрозу необъяснимой природы.
Не упустите шанс созерцать, как мирная исследовательская миссия превращается в отчаянную попытку выбраться с неизведанной планеты живыми. На видеосервисе Wink скоро появится возможность смотреть фильм «Чужой: Завет» в хорошем качестве и без рекламы!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Билли
Крудап
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актёр
Демиан
Бичир
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- ДСАктёр
Джусси
Смоллетт
- КЭАктриса
Калли
Эрнандес
- Актриса
Эми
Саймец
- НДАктёр
Натаниель
Дин
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- ДХСценарист
Данте
Харпер
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- ЭГПродюсер
Эми
Грин Винс
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Марк
Хаффам
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ДККомпозитор
Джед
Курзель