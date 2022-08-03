Спустя двести лет после событий, произошедших на планете-тюрьме, группа ученых клонирует Эллен Рипли, чтобы с ее помощью заполучить детеныша инопланетного монстра. Вскоре он уже сам начинает плодиться, производя на свет новую кровожадную породу - смесь пришельца и человека...

