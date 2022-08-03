Чужой 4: Воскрешение
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Чужой 4: Воскрешение

Чужой 4: Воскрешение (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Alien: Resurrection
Ужасы, Фантастика104 мин18+

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О фильме

Спустя двести лет после событий, произошедших на планете-тюрьме, группа ученых клонирует Эллен Рипли, чтобы с ее помощью заполучить детеныша инопланетного монстра. Вскоре он уже сам начинает плодиться, производя на свет новую кровожадную породу - смесь пришельца и человека...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой 4: Воскрешение»