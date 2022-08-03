Чужой 4: Воскрешение (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Alien: Resurrection
Ужасы, Фантастика104 мин18+
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О фильме
Спустя двести лет после событий, произошедших на планете-тюрьме, группа ученых клонирует Эллен Рипли, чтобы с ее помощью заполучить детеныша инопланетного монстра. Вскоре он уже сам начинает плодиться, производя на свет новую кровожадную породу - смесь пришельца и человека...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Жан-Пьер
Жёне
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Доминик
Пинон
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ГДАктёр
Гари
Дурдан
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ДФАктёр
Дж.Э.
Фримен
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Дэн
Хедайя
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- СКХудожник
Стив
Купер
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл