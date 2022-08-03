Чужой 4: Воскрешение (фильм, 1997) смотреть онлайн

Мрачный научно-фантастический боевик «Чужой 4: Воскрешение» — фильм Жана-Пьера Жене, который поднимает историю «Чужого» на новый уровень, смешивая элементы хоррора, киберпанк и черный юмор.



Через двести лет после смерти Эллен Рипли военные ученые клонируют ее, чтобы извлечь чужого, носителем которого она погибла. Рипли-8 — гибрид человека и ксеноморфа, обладающая сверхсилой, нечеловеческими рефлексами и психической связью с инопланетными созданиями. Одновременно на корабле «Аурига» ученые выращивают еще несколько ксеноморфов, которых надеются изучить, но, разумеется, эксперимент выходит из-под контроля: чужие вырываются на свободу и направляются на Землю. Предотвратить катастрофу планетарного масштаба по силам только Рипли-8.



«Чужой 4: Воскрешение» 1997 года понравится тем, кто ценит необычную визуальную эстетику, неожиданные жанровые решения и нестандартный взгляд на героиню Сигурни Уивер. Это фильм о том, как далеко могут завести человеческое любопытство и жажда экспериментов, и что произойдет, когда все пойдет не по плану.

