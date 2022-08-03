Чужой 4: Воскрешение (фильм, 1997) смотреть онлайн
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О фильме
Мрачный научно-фантастический боевик «Чужой 4: Воскрешение» — фильм Жана-Пьера Жене, который поднимает историю «Чужого» на новый уровень, смешивая элементы хоррора, киберпанк и черный юмор.
Через двести лет после смерти Эллен Рипли военные ученые клонируют ее, чтобы извлечь чужого, носителем которого она погибла. Рипли-8 — гибрид человека и ксеноморфа, обладающая сверхсилой, нечеловеческими рефлексами и психической связью с инопланетными созданиями. Одновременно на корабле «Аурига» ученые выращивают еще несколько ксеноморфов, которых надеются изучить, но, разумеется, эксперимент выходит из-под контроля: чужие вырываются на свободу и направляются на Землю. Предотвратить катастрофу планетарного масштаба по силам только Рипли-8.
«Чужой 4: Воскрешение» 1997 года понравится тем, кто ценит необычную визуальную эстетику, неожиданные жанровые решения и нестандартный взгляд на героиню Сигурни Уивер. Это фильм о том, как далеко могут завести человеческое любопытство и жажда экспериментов, и что произойдет, когда все пойдет не по плану.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Пьер
Жёне
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Доминик
Пинон
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ГДАктёр
Гари
Дурдан
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ДФАктёр
Дж.Э.
Фримен
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Дэн
Хедайя
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- СКХудожник
Стив
Купер
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл