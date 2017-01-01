Чудо (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Мальчик с необычной внешностью ищет понимания среди сверстников. Душевная семейная драма с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном в главных ролях.



Август Пуллман родился с редкой болезнью, встречающейся у одного младенца из десяти тысяч. Он перенес больше двадцати операций, чтобы начать самостоятельно слышать, дышать и видеть, но теперь у него сильно обезображено лицо. Ребенок, всю жизнь обучавшийся дома, вынужден пойти в школу и найти общий язык с одноклассниками. Однако дети иногда бывают очень жестокими, и Августа встречают насмешками и издевательствами. Родители мальчика пытаются сделать все возможное, чтобы оградить сына от нападок. Но при этом они не замечают проблем и потребностей своей старшей дочери.



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