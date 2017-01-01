Чудо (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Мальчик с необычной внешностью ищет понимания среди сверстников. Душевная семейная драма с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном в главных ролях.
Август Пуллман родился с редкой болезнью, встречающейся у одного младенца из десяти тысяч. Он перенес больше двадцати операций, чтобы начать самостоятельно слышать, дышать и видеть, но теперь у него сильно обезображено лицо. Ребенок, всю жизнь обучавшийся дома, вынужден пойти в школу и найти общий язык с одноклассниками. Однако дети иногда бывают очень жестокими, и Августа встречают насмешками и издевательствами. Родители мальчика пытаются сделать все возможное, чтобы оградить сына от нападок. Но при этом они не замечают проблем и потребностей своей старшей дочери.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Чбоски
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ИВАктриса
Изабела
Видович
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Ноа
Джуп
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- ДДАктёр
Давид
Диггс
- СБАктриса
Соня
Брага
- ДРАктриса
Даниэль
Роуз Расселл
- НДАктёр
Наджи
Джетер
- Сценарист
Стивен
Чбоски
- СКСценарист
Стивен
Конрад
- ДТСценарист
Джек
Торн
- Сценарист
Р.
Дж. Паласио
- Продюсер
Майкл
Бегг
- Продюсер
Дэн
Кларк
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос