Актёры и съёмочная группа фильма «Чудесненькое рождество»

Актёры
АктёрBoyd Mitchler
Джоэл МакхэйлJoel McHale
АктёрVirgil Mitchler
Робин УильямсRobin Williams
Актриса
Лорен ГрэмLauren Graham
АктёрNelson Mitchler
Кларк ДьюкClark Duke
АктёрHobo Santa
Оливер ПлаттOliver Platt
АктрисаShauna Weinke
Венди Маклендон-КовиWendi McLendon-Covey
АктёрDave Weinke
Тим ХайдекерTim Heidecker
АктрисаDonna Mitchler
Кэндис БергенCandice Bergen
АктёрDouglas Mitchler
Пирс ГэнонPierce Gagnon
АктрисаVera Mitchler