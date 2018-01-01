Wink
Фильмы
Чудесненькое рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудесненькое рождество»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудесненькое рождество»

Режиссёры

Тристрам Шапиро

Тристрам Шапиро

Tristram Shapeero
Режиссёр

Актёры

Джоэл Макхэйл

Джоэл Макхэйл

Joel McHale
АктёрBoyd Mitchler
Робин Уильямс

Робин Уильямс

Robin Williams
АктёрVirgil Mitchler
Лорен Грэм

Лорен Грэм

Lauren Graham
Актриса
Кларк Дьюк

Кларк Дьюк

Clark Duke
АктёрNelson Mitchler
Оливер Платт

Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрHobo Santa
Венди Маклендон-Кови

Венди Маклендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
АктрисаShauna Weinke
Тим Хайдекер

Тим Хайдекер

Tim Heidecker
АктёрDave Weinke
Кэндис Берген

Кэндис Берген

Candice Bergen
АктрисаDonna Mitchler
Пирс Гэнон

Пирс Гэнон

Pierce Gagnon
АктёрDouglas Mitchler
Бебе Вуд

Бебе Вуд

Bebe Wood
АктрисаVera Mitchler

Сценаристы

Фил Джонстон

Фил Джонстон

Phil Johnston
Сценарист

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Александр Дзюба

Александр Дзюба

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Оффнер

Дэвид Оффнер

David Offner
Художник
Фернандо Вальдес

Фернандо Вальдес

Fernando Valdes
Художник
Кристен МакГэри

Кристен МакГэри

Kristen McGary
Художница

Операторы

Джованни Лампасси

Джованни Лампасси

Giovani Lampassi
Оператор

Композиторы

Людвиг Горанссон

Людвиг Горанссон

Ludwig Göransson
Композитор