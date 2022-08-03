Чернильное сердце (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Inkheart
Фэнтези, Семейный101 мин12+
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О фильме
Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой общей страсти они еще и обладают удивительным даром — оживлять героев со страниц прочтенных ими вслух книг. Но не всe так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек.
СтранаВеликобритания, США, Италия, Германия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ИСРежиссёр
Иэн
Софтли
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актёр
Пол
Беттани
- ЭБАктриса
Элиза
Беннетт
- Актёр
Энди
Серкис
- Актриса
Хелен
Миррен
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- РСАктёр
Ричард
Стрэйндж
- МКАктёр
Мэтт
Кинг
- ДЛСценарист
Дэвид
Линдси-Эбейр
- КФСценарист
Корнелия
Функе
- КФПродюсер
Корнелия
Функе
- ИСПродюсер
Иэн
Софтли
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- РМХудожник
Род
МакЛин
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете