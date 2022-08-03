Чернильное сердце
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Чернильное сердце

Чернильное сердце (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, Inkheart
Фэнтези, Семейный101 мин12+

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О фильме

Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой общей страсти они еще и обладают удивительным даром — оживлять героев со страниц прочтенных ими вслух книг. Но не всe так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек.

Страна
Великобритания, США, Италия, Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чернильное сердце»