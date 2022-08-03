Чернильное сердце (фильм, 2008) смотреть онлайн

Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой общей страсти они еще и обладают удивительным даром — оживлять героев со страниц прочтенных ими вслух книг. Но не всe так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек.

