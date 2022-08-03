Черная бабочка (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Black Butterfly
Триллер, Драма88 мин18+
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О фильме
Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень, он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- БГРежиссёр
Брайан
Гудман
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актриса
Пайпер
Перабо
- Актёр
Винсент
Риотта
- БГАктёр
Брайан
Гудман
- КМАктриса
Кэти
МакГоверн
- ДДАктёр
Джейк
Дэйли
- КПАктёр
Крэйг
Периц
- РПАктёр
Рэндолл
Пол
- КМАктриса
Кристина
Молья
- ДССценарист
Джастин
Стэнли
- МФСценарист
Марк
Фридман
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- ХХМонтажёр
Хулия
Хуанис
- МСМонтажёр
Марк
Салт
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид