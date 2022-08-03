Черная бабочка (фильм, 2017) смотреть онлайн

Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень, он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе.

