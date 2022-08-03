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Черная бабочка

Черная бабочка (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Black Butterfly
Триллер, Драма88 мин18+

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О фильме

Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень, он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе.

Страна
Испания, США, Италия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная бабочка»