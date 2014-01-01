Черепашки-ниндзя (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Четыре рептилии из канализации, воспитанные грызуном? Да, это они — «Черепашки-ниндзя». Фильм 2014 года рассказывает о квартете отважных антропоморфных черепах, которые бросают вызов Злу.
Нью-Йорк захлестнула волна преступности. Горожане живут в страхе, а полиция бессильна. За всем происходящим стоит преступный клан Фут и его лидер — суперзлодей Шреддер. И в момент, когда, кажется, умерла даже надежда, приходят они — черепашки-мутанты, владеющие искусством ниндзюцу. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло встают на защиту города, а следить за их напряженной схваткой с негодяями будет отважная журналистка Эйприл О’Нил.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- НФАктёр
Ноэль
Фишер
- ППАктёр
Пит
Пложек
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- ДХАктёр
Джереми
Ховард
- ДВАктёр
Дэнни
Вудберн
- Актёр
Тони
Шэлуб
- АНСценарист
Андре
Немец
- ИДСценарист
Ивэн
Догерти
- ПЛСценарист
Питер
Лэрд
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КБХудожник
Кайл
Бросиус
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер