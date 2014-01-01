Черепашки-ниндзя (фильм, 2014) смотреть онлайн

Четыре рептилии из канализации, воспитанные грызуном? Да, это они — «Черепашки-ниндзя». Фильм 2014 года рассказывает о квартете отважных антропоморфных черепах, которые бросают вызов Злу.



Нью-Йорк захлестнула волна преступности. Горожане живут в страхе, а полиция бессильна. За всем происходящим стоит преступный клан Фут и его лидер — суперзлодей Шреддер. И в момент, когда, кажется, умерла даже надежда, приходят они — черепашки-мутанты, владеющие искусством ниндзюцу. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло встают на защиту города, а следить за их напряженной схваткой с негодяями будет отважная журналистка Эйприл О’Нил.



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