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Черепашки-ниндзя. Обезьяньи мозги

Черепашки-ниндзя. Обезьяньи мозги (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Teenage Mutant Ninja Turtles
Мультфильм, Приключения22 мин18+

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О фильме

Отважные черепашки Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело защищают улицы Нью-Йорка от преступников и злодеев в современной трехмерной версии культового мультсериала 1980-х. В каждой серии вас ждут новые приключения, зрелищные ниндзя-сражения и отличный юмор.

Страна
Малайзия, США, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черепашки-ниндзя. Обезьяньи мозги»