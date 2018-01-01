Wink
Фильмы
Черепашки-ниндзя 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Черепашки-ниндзя 3D»

Режиссёры

Джонатан Либесман

Jonathan Liebesman
Режиссёр

Актёры

Меган Фокс

Megan Fox
АктрисаApril O'Neil
Уилл Арнетт

Will Arnett
АктёрVern Fenwick
Уильям Фихтнер

William Fichtner
АктёрEric Sacks
Алан Ричсон

Alan Ritchson
АктёрRaphael
Ноэль Фишер

Noel Fisher
АктёрMichelangelo
Пит Пложек

Pete Ploszek
АктёрLeonardo
Джонни Ноксвил

Johnny Knoxville
АктёрLeonardo
Джереми Ховард

Jeremy Howard
АктёрDonatello
Дэнни Вудберн

Danny Woodburn
АктёрSplinter
Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрSplinter

Сценаристы

Андре Немец

André Nemec
Сценарист
Ивэн Догерти

Evan Daugherty
Сценарист
Питер Лэрд

Peter Laird
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Эндрю Форм

Andrew Form
Продюсер
Брэдли Фуллер

Brad Fuller
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Андрей Градов

Актёр дубляжа
Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Художники

Кайл Бросиус

Kyle Brosius
Художник
Сара Эдвардс

Sarah Edwards
Художница

Монтажёры

Джоэль Негрон

Joel Negron
Монтажёр
Глен Скэнтлебери

Glen Scantlebury
Монтажёр

Операторы

Лула Карвальо

Lula Carvalho
Оператор

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор