Черепашки-ниндзя 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Teenage Mutant Ninja Turtles 3D
Фантастика, Боевик97 мин18+
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О фильме
Когда в редакции новостного канала, где работает Эйприл, никто не поверил ее словам о неизвестном герое, девушка решила собрать весомые доказательства и в погоне за сенсацией наткнулась на четырех гигантских говорящих черепах.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- НФАктёр
Ноэль
Фишер
- ППАктёр
Пит
Пложек
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- ДХАктёр
Джереми
Ховард
- ДВАктёр
Дэнни
Вудберн
- Актёр
Тони
Шэлуб
- АНСценарист
Андре
Немец
- ИДСценарист
Ивэн
Догерти
- ПЛСценарист
Питер
Лэрд
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КБХудожник
Кайл
Бросиус
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер