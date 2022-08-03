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Черепашки-ниндзя 3D

Черепашки-ниндзя 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Teenage Mutant Ninja Turtles 3D
Фантастика, Боевик97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Когда в редакции новостного канала, где работает Эйприл, никто не поверил ее словам о неизвестном герое, девушка решила собрать весомые доказательства и в погоне за сенсацией наткнулась на четырех гигантских говорящих черепах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черепашки-ниндзя 3D»