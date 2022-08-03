Черепа
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Черепа

Черепа (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Skulls
Триллер, Криминал102 мин18+

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О фильме

О существовании тайной могущественной организации догадывались многие. На самом деле ее люди давно проникли во все сферы американского общества. Для Люка Макнамары приглашение вступить в «Черепа» стало сбывшейся мечтой. Он стал избранным. Но цена обретения этого права оказалась непомерно высокой!

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черепа»