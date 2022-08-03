Черепа (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Skulls
Триллер, Криминал102 мин18+
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О фильме
О существовании тайной могущественной организации догадывались многие. На самом деле ее люди давно проникли во все сферы американского общества. Для Люка Макнамары приглашение вступить в «Черепа» стало сбывшейся мечтой. Он стал избранным. Но цена обретения этого права оказалась непомерно высокой!
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Хилл
Харпер
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- СХАктёр
Стив
Харрис
- УПАктёр
Уильям
Петерсен
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- ДЭАктёр
Дэвид
Эсмэн
- СГАктёр
Скотт
Гибсон
- ДПСценарист
Джон
Пог
- ФСПродюсер
Фред
С. Карузо
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман