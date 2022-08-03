О существовании тайной могущественной организации догадывались многие. На самом деле ее люди давно проникли во все сферы американского общества. Для Люка Макнамары приглашение вступить в «Черепа» стало сбывшейся мечтой. Он стал избранным. Но цена обретения этого права оказалась непомерно высокой!

