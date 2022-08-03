Человек – швейцарский нож (фильм, 2016) смотреть онлайн

Абсурдная приключенческая комедия с Дэниэлом Рэдклиффом в роли говорящего трупа, который помогает герою Пола Дано снова найти волю к жизни. Дебют в большом кино режиссеров «Все, везде и сразу». Затерявшийся на необитаемом острове парень Хэнк разочарован в себе и мире настолько, что пытается наложить на себя руки. Но его внимание привлекает наполненный газами труп неизвестного мужчины, которого приливом прибивает к берегу. Очень скоро становится понятно, что труп этот необычный: он может разговаривать, быть источником чистой воды и огня, компасом и много чем еще. Труп называет себя Мэнни и отправляется вместе с Хэнком в путешествие, где будет выступать и как его близкий друг, и как инструмент для выживания.

