Человек – швейцарский нож (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.62016, Swiss Army Man
Фэнтези, Драма93 мин18+
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О фильме
Абсурдная приключенческая комедия с Дэниэлом Рэдклиффом в роли говорящего трупа, который помогает герою Пола Дано снова найти волю к жизни. Дебют в большом кино режиссеров «Все, везде и сразу». Затерявшийся на необитаемом острове парень Хэнк разочарован в себе и мире настолько, что пытается наложить на себя руки. Но его внимание привлекает наполненный газами труп неизвестного мужчины, которого приливом прибивает к берегу. Очень скоро становится понятно, что труп этот необычный: он может разговаривать, быть источником чистой воды и огня, компасом и много чем еще. Труп называет себя Мэнни и отправляется вместе с Хэнком в путешествие, где будет выступать и как его близкий друг, и как инструмент для выживания.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Дэн
Кван
- ДШРежиссёр
Дэниэл
Шайнерт
- Актёр
Пол
Дано
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- АРАктриса
Антония
Риберо
- ТЙАктёр
Тимоти
Йолих
- МКАктриса
Марика
Кастил
- ЭХАктёр
Энди
Халл
- АМАктёр
Аарон
Маршалл
- ШКАктёр
Шейн
Каррут
- ДШСценарист
Дэниэл
Шайнерт
- Сценарист
Дэн
Кван
- Продюсер
Миранда
Бэйли
- ЛИПродюсер
Лоуренс
Ингли
- ЛМПродюсер
Лорен
Манн
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- АФАктриса дубляжа
Алла
Фомичева
- ВЖАктриса дубляжа
Василиса
Журавлева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДДХудожник
Дэвид
Дуарте
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл
- ЭХКомпозитор
Энди
Халл
- РМКомпозитор
Роберт
Макдауэлл