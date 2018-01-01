Wink
Фильмы
Человек-невидимка
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-невидимка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-невидимка»

Режиссёры

Ли Уоннелл

Ли Уоннелл

Leigh Whannell
Режиссёр

Актёры

Элизабет Мосс

Элизабет Мосс

Elisabeth Moss
АктрисаCecilia Kass
Оливер Джексон-Коэн

Оливер Джексон-Коэн

Oliver Jackson-Cohen
АктёрAdrian Griffin
Харриет Дайер

Харриет Дайер

Harriet Dyer
АктрисаEmily Kass
Элдис Ходж

Элдис Ходж

Aldis Hodge
АктёрJames Lanier
Сторм Рид

Сторм Рид

Storm Reid
АктрисаSydney Lanier
Майкл Дорман

Майкл Дорман

Michael Dorman
АктёрTom Griffin
Бенедикт Харди

Бенедикт Харди

Benedict Hardie
АктёрMarc (Architect)
Рени Лим

Рени Лим

Renee Lim
АктрисаDoctor Lee
Брайан Миган

Брайан Миган

Brian Meegan
АктёрLyft Driver
Ник Киси

Ник Киси

Nick Kici
АктёрTaylor (Waiter)

Сценаристы

Ли Уоннелл

Ли Уоннелл

Leigh Whannell
Сценарист
Герберт Джордж Уэллс

Герберт Джордж Уэллс

H.G. Wells
Сценарист

Продюсеры

Розмари Блайт

Розмари Блайт

Rosemary Blight
Продюсер
Джейсон Блум

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Алёна Созинова

Алёна Созинова

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Анна Драгилева

Анна Драгилева

Актриса дубляжа

Художники

Эмили Сересин

Эмили Сересин

Emily Seresin
Художница
Кэти Шэррок

Кэти Шэррок

Katie Sharrock
Художница

Монтажёры

Энди Кэнни

Энди Кэнни

Andy Canny
Монтажёр

Композиторы

Бенджамин Уоллфиш

Бенджамин Уоллфиш

Benjamin Wallfisch
Композитор