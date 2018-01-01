Человек, который убил Дон Кихота
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Человек, который убил Дон Кихота

Человек, который убил Дон Кихота (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, The Man Who Killed Don Quixote
Фэнтези, Драмы127 мин12+

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Сюжет

Модный режиссер Тоби во время съемок в Испании случайно натыкается на dvd-диск со своим дипломным фильмом «Человек, который убил Дон Кихота». По иронии судьбы, деревушка, где Тоби создавал свой дебют находится неподалеку, и он отправляется туда. Так начинается его удивительное путешествие.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

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