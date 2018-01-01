Человек, который убил Дон Кихота (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, The Man Who Killed Don Quixote
Фэнтези, Драмы127 мин12+
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Сюжет
Модный режиссер Тоби во время съемок в Испании случайно натыкается на dvd-диск со своим дипломным фильмом «Человек, который убил Дон Кихота». По иронии судьбы, деревушка, где Тоби создавал свой дебют находится неподалеку, и он отправляется туда. Так начинается его удивительное путешествие.
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Информация
СтранаИспания, Бельгия, Франция, Португалия, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ЖРАктриса
Жуана
Рибейру
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- ДУАктёр
Джейсон
Уоткинс
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- Актриса
Росси
де Пальма
- ХКАктёр
Ховик
Кеучкерян
- Сценарист
Терри
Гиллиам
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- МдСценарист
Мигель
де Сервантес Сааведра
- МБПродюсер
Мариэла
Бесуевски
- ЭГПродюсер
Эми
Гиллиам
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЛМХудожница
Лена
Моссум
- ЭИХудожник
Эдуардо
Идальго мл.
- ТФМонтажёр
Тереса
Фонт
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- НПОператор
Никола
Пекорини
- РБКомпозитор
Роке
Баньос