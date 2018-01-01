Человек, который убил Дон Кихота (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Модный режиссер Тоби во время съемок в Испании случайно натыкается на dvd-диск со своим дипломным фильмом «Человек, который убил Дон Кихота». По иронии судьбы, деревушка, где Тоби создавал свой дебют находится неподалеку, и он отправляется туда. Так начинается его удивительное путешествие.



Человек, который убил Дон Кихота смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.