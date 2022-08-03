Человек-амфибия (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, Человек-амфибия
Фантастика, Драма92 мин18+
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О фильме
Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше…
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВЧРежиссёр
Владимир
Чеботарев
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- Актёр
Михаил
Козаков
- НСАктёр
Николай
Симонов
- АСАктёр
Анатолий
Смиранин
- Актёр
Владлен
Давыдов
- НКАктёр
Николай
Кузьмин
- ММАктёр
Михаил
Медведев
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- АНАктриса
Анна
Никритина
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- АКСценарист
Александр
Ксенофонтов
- ИППродюсер
Иван
Провоторов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Родионов
- Актриса дубляжа
Нина
Гуляева
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- МТОператор
Мирон
Темиряев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров