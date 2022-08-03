Человек-амфибия
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Человек-амфибия

Человек-амфибия (фильм, 1961) смотреть онлайн

1961, Человек-амфибия
Фантастика, Драма92 мин18+

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О фильме

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше…

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-амфибия»