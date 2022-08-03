Человек-амфибия (фильм, 1961) смотреть онлайн

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше…

