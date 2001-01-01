Час пик 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

Фильм«Час пик 2»—это вихрь юмора иэкшена, вкотором закружило двух чертовски не похожих друг на друга копов. Комедийный боевик сДжеки Чаном иКрисом Такером увлекает стремительным ритмом иочаровывает харизмой главных героев.



ЛииКартер отправляются вГонконг надолгожданный отдых, новместо пляжа копов затягивает вводоворот нового дела. Взрыв впосольстве США—только начало цепочки событий, что приведут кподпольной сети фальшивомонетчиков. Картер неутомимо сыплет приколами, покаЛи виртуозно раздает тумаки. Лихие напарники, балансирующие между ссорами иподвигами, должны отринуть разногласия иостановить злодеев, пока нестало слишком поздно.



Смотреть«Час пик 2»будет интересно всей семьей благодаря остроумным диалогам иуморительному союзу двух разных душ, что рождает взрывную химию.«Час пик 2»доказывает, что настоящая дружба способна сокрушить любые преграды.



Час пик 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.