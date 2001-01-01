Час пик 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Фильм«Час пик 2»—это вихрь юмора иэкшена, вкотором закружило двух чертовски не похожих друг на друга копов. Комедийный боевик сДжеки Чаном иКрисом Такером увлекает стремительным ритмом иочаровывает харизмой главных героев.
ЛииКартер отправляются вГонконг надолгожданный отдых, новместо пляжа копов затягивает вводоворот нового дела. Взрыв впосольстве США—только начало цепочки событий, что приведут кподпольной сети фальшивомонетчиков. Картер неутомимо сыплет приколами, покаЛи виртуозно раздает тумаки. Лихие напарники, балансирующие между ссорами иподвигами, должны отринуть разногласия иостановить злодеев, пока нестало слишком поздно.
Смотреть«Час пик 2»будет интересно всей семьей благодаря остроумным диалогам иуморительному союзу двух разных душ, что рождает взрывную химию.«Час пик 2»доказывает, что настоящая дружба способна сокрушить любые преграды.
Рейтинг
- Режиссёр
Бретт
Рэтнер
- Актёр
Джеки
Чан
- КТАктёр
Крис
Такер
- ДЛАктёр
Джон
Лоун
- Актриса
Чжан
Цзыи
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- АКАктёр
Алан
Кинг
- Актёр
Харрис
Юлин
- КЦАктёр
Кеннет
Цан
- ЛЛАктриса
Лиза
ЛоЦицеро
- ММАктриса
Мей
Меланкон
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ДШПродюсер
Джей
Штерн
- ЭЗПродюсер
Эндрю
З. Дэвис
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- РРХудожница
Рита
Райек
- ЛЛХудожник
Лэнс
Ломбардо
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин