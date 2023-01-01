Актёры и съёмочная группа фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

WinkДетямЧарли и шоколадная фабрикаАктёры и съёмочная группа фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
Режиссёры
Актёры
АктёрWilly Wonka
Джонни ДеппJohnny Depp
АктёрCharlie Bucket
Фредди ХайморFreddie Highmore
АктрисаMrs. Bucket
Хелена Бонем КартерHelena Bonham Carter
АктёрMr. Bucket
Ноа ТейлорNoah Taylor
АктёрOompa Loompa
Дип РойDeep Roy
АктёрGrandpa Joe
Дэвид КеллиDavid Kelly
АктрисаViolet Beauregarde (в титрах: Annasophia Robb)
Аннасофия РоббAnnaSophia Robb
АктёрDr. Wonka
Кристофер ЛиChristopher Lee
АктёрMr. Teavee
Адам ГодлиAdam Godley
АктрисаMrs. Beauregarde