Чарли и шоколадная фабрика
Актёры и съёмочная группа фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Режиссёры

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрWilly Wonka
Фредди Хаймор

Freddie Highmore
АктёрCharlie Bucket
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаMrs. Bucket
Ноа Тейлор

Noah Taylor
АктёрMr. Bucket
Дип Рой

Deep Roy
АктёрOompa Loompa
Дэвид Келли

David Kelly
АктёрGrandpa Joe
Аннасофия Робб

AnnaSophia Robb
АктрисаViolet Beauregarde (в титрах: Annasophia Robb)
Кристофер Ли

Christopher Lee
АктёрDr. Wonka
Адам Годли

Adam Godley
АктёрMr. Teavee
Мисси Пайл

Missi Pyle
АктрисаMrs. Beauregarde

Сценаристы

Джон Огаст

John August
Сценарист
Роальд Даль

Roald Dahl
Сценарист

Продюсеры

Брэд Грэй

Brad Grey
Продюсер
Ричард Д. Занук

Richard D. Zanuck
Продюсер
Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Руслан Кулешов

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Виктор Петров

Актёр дубляжа

Художники

Джеймс Льюис

James Lewis
Художник
Энди Николсон

Andy Nicholson
Художник
Кевин Фиппс

Kevin Phipps
Художник
Лесли Томкинс

Leslie Tomkins
Художник
Габриэлла Пескуччи

Gabriella Pescucci
Художница
Питер Янг

Peter Young
Художник

Операторы

Филипп Русло

Philippe Rousselot
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор