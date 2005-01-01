Чарли и шоколадная фабрика (фильм, 2005) смотреть онлайн

Добро пожаловать вмир, где конфеты растут надеревьях, ашоколад течет рекой! Вфильме«Чарли ишоколадная фабрика»Тима Бертона мальчик избедной семьи находит золотой билет вшоколадке. Этот пропуск всказку отправляет его наэкскурсию потаинственной фабрике эксцентричного Вилли Вонки висполнении Джонни Деппа.



Вместе счетырьмя другими счастливчиками Чарли попадает всладкий мир, где жевательная резинка заменяет обед, асладости всех мастей окружают тебя, куда ниглянь. Вилли Вонка, которого Депп играет сневозможным кареа-ляАмели сМонмартра иулыбкой маньяка, проводит детей пофабрике, где каждый шаг—это ловушка, если тыжадина иэгоист. Скромный идобрый Чарли проходит все испытания, пока Вонка, прячущий под шляпой кучу детских травм, нераскрывает свой главный приз—фабрику! Носперва надо разобраться ссемейнымидрамами инаучиться небояться дантистов.



Этот яркий психоделический аттракцион сбезумными декорациями—ода фантазии исообщение отом, что жадность додобра недоводит.Умпа-лумпы, танцующие какрок-звезды, ишоколадные водопады делают фильм усладой для глаз, аюмор Бертона добавляет перчинку. Чарли сего золотым билетом напоминает: даже вмире, где все возможно, главное—оставаться собой.«Чарли ишоколадная фабрика»—фильм, который лучше смотреть всей семьей.



Чарли и шоколадная фабрика смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.