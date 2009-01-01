Бунраку (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственный скиталец и молодой японский воин прибывают в терроризируемый преступниками город. У каждого своя миссия, но вскоре они объединяют силы, чтобы свергнуть коррумпированное господство.



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