Бунраку (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.62009, Bunraku
Боевики, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Таинственный скиталец и молодой японский воин прибывают в терроризируемый преступниками город. У каждого своя миссия, но вскоре они объединяют силы, чтобы свергнуть коррумпированное господство.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГМРежиссёр
Гай
Моше
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- ГАктёр
Гакт
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Кевин
МакКидд
- ССАктёр
Сюн
Сугата
- ЭКАктриса
Эмили
Кайхо
- Актёр
Хорди
Молья
- МПАктёр
Майк
Паттон
- ГМСценарист
Гай
Моше
- БДСценарист
Боаз
Дэвидсон
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- ХРОператор
Хуан
Руис Анчия
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард