Бунраку
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Бунраку

Бунраку (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.62009, Bunraku
Боевики, Триллеры119 мин18+

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Сюжет

Таинственный скиталец и молодой японский воин прибывают в терроризируемый преступниками город. У каждого своя миссия, но вскоре они объединяют силы, чтобы свергнуть коррумпированное господство.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бунраку»

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