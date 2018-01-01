Wink
Фильмы
Буденовка
Актёры и съёмочная группа фильма «Буденовка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Буденовка»

Режиссёры

Игорь Вознесенский

Игорь Вознесенский

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Замулин

Дмитрий Замулин

АктёрГришка
Сергей Тегин

Сергей Тегин

АктёрВаська
Майя Булгакова

Майя Булгакова

АктрисаБабуниха
Виктор Проскурин

Виктор Проскурин

Актёрдядя Егор
Валерий Смоляков

Валерий Смоляков

Актёрбарон Уальд
Алексей Панькин

Алексей Панькин

Актёр
Наталья Рычагова

Наталья Рычагова

Актриса
Александр Кавалеров

Александр Кавалеров

Актёр
Сергей Яковлев

Сергей Яковлев

Актёр
Борис Гитин

Борис Гитин

Актёр

Сценаристы

Евгений Митько

Евгений Митько

Сценарист
Игорь Вознесенский

Игорь Вознесенский

Сценарист
Аркадий Гайдар

Аркадий Гайдар

Сценарист

Продюсеры

Александр Казачков

Александр Казачков

Продюсер

Операторы

Александр Филатов

Александр Филатов

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор