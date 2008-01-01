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Будь моим парнем на 5 минут

Будь моим парнем на 5 минут (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Nick and Norah's Infinite Playlist
Драмы85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Ник только что получил отставку у своей подружки Триши. Настроение на нуле. Хотя у него есть грандиозный план, как вернуть свою девушку. Он дарит ей музыкальное послание. Никто и не подозревал, чем могут обернуться эти неожиданные хитросплетения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Будь моим парнем на 5 минут»

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