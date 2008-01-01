Будь моим парнем на 5 минут (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Nick and Norah's Infinite Playlist
Драмы85 мин18+
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Сюжет
Ник только что получил отставку у своей подружки Триши. Настроение на нуле. Хотя у него есть грандиозный план, как вернуть свою девушку. Он дарит ей музыкальное послание. Никто и не подозревал, чем могут обернуться эти неожиданные хитросплетения.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПСРежиссёр
Питер
Соллетт
- Актёр
Майкл
Сера
- Актриса
Кэт
Деннингс
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- РГАктёр
Рафи
Гаврон
- Актриса
Эри
Грейнор
- АДАктриса
Алексис
Дзена
- ДБАктёр
Джонатан
Б. Райт
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Джей
Барушель
- ДРАктёр
Джастин
Райс
- ЛССценарист
Лорин
Скафария
- РКСценарист
Рэйчел
Кон
- ДЛСценарист
Дэвид
Левитан
- Продюсер
Эндрю
Миано
- Продюсер
Крис
Вайц
- Продюсер
Пол
Вайц
- ИГАктёр дубляжа
Иван
Григорьев
- ККАктриса дубляжа
Ксения
Кладько
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- ТРОператор
Том
Ричмонд
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо