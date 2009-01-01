Будь что будет (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.52009, Whatever Works
Мелодрамы, Комедии87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Эксцентричный обитатель Нью-Йорка Борис знакомится с наивной хорошенькой, но совершенно невоспитанной девушкой по имени Мелоди, приехавшей покорять Нью-Йорк из провинции. Ей очень подходит его квартира, а ему — она сама. Трудно поверить, но герои пускаются в совершенно невероятные, нереальн�ые романтические приключения. Но тут в нью-йоркскую квартиру подтягиваются родственники с юга…
Будь что будет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Ларри
Дэвид
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- Актёр
Генри
Кавилл
- АБАктёр
Адам
Брукс
- ЛКАктёр
Лайл
Кэйнаус
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- Актёр
Конлет
Хилл
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- Продюсер
Стивен
Тененбаум
- ЧХПродюсер
Чарльз
Х. Джофф
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ХСОператор
Харрис
Савидис