Будь что будет (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Эксцентричный обитатель Нью-Йорка Борис знакомится с наивной хорошенькой, но совершенно невоспитанной девушкой по имени Мелоди, приехавшей покорять Нью-Йорк из провинции. Ей очень подходит его квартира, а ему — она сама. Трудно поверить, но герои пускаются в совершенно невероятные, нереальн�ые романтические приключения. Но тут в нью-йоркскую квартиру подтягиваются родственники с юга…



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