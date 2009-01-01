Будь что будет
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Будь что будет

Будь что будет (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.52009, Whatever Works
Мелодрамы, Комедии87 мин18+

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Сюжет

Эксцентричный обитатель Нью-Йорка Борис знакомится с наивной хорошенькой, но совершенно невоспитанной девушкой по имени Мелоди, приехавшей покорять Нью-Йорк из провинции. Ей очень подходит его квартира, а ему — она сама. Трудно поверить, но герои пускаются в совершенно невероятные, нереальные романтические приключения. Но тут в нью-йоркскую квартиру подтягиваются родственники с юга…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb