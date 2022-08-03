Бразилия
Wink
Фильмы
Бразилия

Бразилия (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Brazil
Фантастика, Комедия136 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сэм Лаури вполне доволен своей жизнью, он предпочитает работу мелкого клерка и согласен мириться с необустроенным собственным бытом вопреки воле матери, входящей в элиту системы. Но внезапно он встречает девушку, которую постоянно видит в своих снах. Ради того, чтобы снова встретить еe, он решается сменить работу.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бразилия»