Бразилия (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Brazil
Фантастика, Комедия136 мин18+
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О фильме
Сэм Лаури вполне доволен своей жизнью, он предпочитает работу мелкого клерка и согласен мириться с необустроенным собственным бытом вопреки воле матери, входящей в элиту системы. Но внезапно он встречает девушку, которую постоянно видит в своих снах. Ради того, чтобы снова встретить еe, он решается сменить работу.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время136 мин / 02:16
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Кэтрин
Хелмонд
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актёр
Боб
Хоскинс
- МПАктёр
Майкл
Пэйлин
- ИРАктёр
Иэн
Ричардсон
- ПВАктёр
Питер
Вон
- КГАктриса
Ким
Грайст
- Актёр
Джим
Бродбент
- Сценарист
Терри
Гиллиам
- ТССценарист
Том
Стоппард
- ЧМСценарист
Чарльз
Маккьюэн
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ПКПродюсер
Патрик
Кассаветти
- СШПродюсер
Сид
Шейнберг
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ДДМонтажёр
Джулиан
Дойл
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен