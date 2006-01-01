Борат
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Борат

Борат (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.02006, Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Комедии80 мин18+

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Сюжет

Приезжайте в Казахстан, там классно! Американский мокьюментари с британским комиком в главной роли.

Министерство информации Казахстана отправляет репортера Бората Сагдиева снимать документальный фильм о Соединенных Штатах Америки. Вместе с продюсером Борат приезжает в «величайшую в мире страну», оставив дома жену Оксану. Приобщаясь к американской культуре, репортер смотрит «Спасателей Малибу» и влюбляется в Памелу Андерсон. Цель его поездки тут же меняется: узнав, что актриса живет в Калифорнии, Борат покупает старый фургончик мороженщика и отправляется на поиски любви всей своей жизни.

В какие передряги попадут казахские телевизионщики во время автотура по Америке и найдет ли Борат девушку своей мечты? Саша Барон Коэн в комедийной псевдодокументалке — фильм «Борат» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Борат»

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