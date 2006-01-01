Борат (фильм, 2006) смотреть онлайн

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Приезжайте в Казахстан, там классно! Американский мокьюментари с британским комиком в главной роли.



Министерство информации Казахстана отправляет репортера Бората Сагдиева снимать документальный фильм о Соединенных Штатах Америки. Вместе с продюсером Борат приезжает в «величайшую в мире страну», оставив дома жену Оксану. Приобщаясь к американской культуре, репортер смотрит «Спасателей Малибу» и влюбляется в Памелу Андерсон. Цель его поездки тут же меняется: узнав, что актриса живет в Калифорнии, Борат покупает старый фургончик мороженщика и отправляется на поиски любви всей своей жизни.



В какие передряги попадут казахские телевизионщики во время автотура по Америке и найдет ли Борат девушку своей мечты? Саша Барон Коэн в комедийной псевдодокументалке — фильм «Борат» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



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