Борат (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Приезжайте в Казахстан, там классно! Американский мокьюментари с британским комиком в главной роли.
Министерство информации Казахстана отправляет репортера Бората Сагдиева снимать документальный фильм о Соединенных Штатах Америки. Вместе с продюсером Борат приезжает в «величайшую в мире страну», оставив дома жену Оксану. Приобщаясь к американской культуре, репортер смотрит «Спасателей Малибу» и влюбляется в Памелу Андерсон. Цель его поездки тут же меняется: узнав, что актриса живет в Калифорнии, Борат покупает старый фургончик мороженщика и отправляется на поиски любви всей своей жизни.
В какие передряги попадут казахские телевизионщики во время автотура по Америке и найдет ли Борат девушку своей мечты? Саша Барон Коэн в комедийной псевдодокументалке — фильм «Борат» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- ЛЧРежиссёр
Ларри
Чарльз
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актриса
Памела
Андерсон
- КДАктёр
Кен
Давитян
- ЛАктриса
Луэнелль
- ЧАктёр
Честер
- ЧАктёр
Чарли
- ИААктёр
Ильхам
Алиев
- ББАктёр
Боб
Барр
- КДАктриса
Кэрол
Де Сарам
- МФАктёр
Митчелл
Фальк
- Сценарист
Саша
Барон Коэн
- ЭХСценарист
Энтони
Хайнс
- Сценарист
Питер
Бейнхэм
- Продюсер
Саша
Барон Коэн
- Продюсер
Джей
Роуч
- Продюсер
Питер
Бейнхэм
- Продюсер
Моника
Левинсон
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Сидельников
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ЛГОператор
Люк
Гейссбухлер
- ЭХОператор
Энтони
Хардвик
- ЭБКомпозитор
Эрран
Барон Коэн