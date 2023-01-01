Большой (фильм, 1988) смотреть онлайн
О фильме
Комедийная мелодрама с Томом Хэнксом, лауреатом Золотого глобуса за лучшую мужскую роль.
Джош живет с родителями, страдает от подростковых комплексов и больше всего на свете мечтает стать взрослым. Однажды утром после пробуждения он вдруг превращается в 30-летнего мужчину — накануне двенадцатилетний парень загадал стать большим. Переодевшись в одежду отца, он бежит из дома и спустя некоторое время устраивается на работу в фирму «Игрушки Макмиллана». Благодаря детской непосредственности ребенок в теле взрослого мужчины делает головокружительную карьере в бизнесе игрушек. У Джоша завязываются отношения с девушкой Сьюзен, но он все чаще скучает по родителям, друзьям-подросткам и беззаботному детству.
- Режиссёр
Пенни
Маршалл
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ДМАктёр
Дэвид
Москоу
- ДРАктёр
Джэред
Раштон
- Актёр
Джон
Ловиц
- МРАктриса
Мерседес
Руэль
- ДКАктёр
Джош
Кларк
- КМАктриса
Кимберли
М. Дэвис
- Сценарист
Гэри
Росс
- ЭССценарист
Энн
Спилберг
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- Продюсер
Гэри
Росс
- ЭСПродюсер
Энн
Спилберг
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- МВАктриса дубляжа
Мария
Володина
- АДАктёр дубляжа
Александр
Делибаш
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Думчев
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- Оператор
Барри
Зонненфельд
- Композитор
Говард
Шор