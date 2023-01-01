Большой (фильм, 1988) смотреть онлайн

Большой
9.21988, Big
Фэнтези, Семейный99 мин12+

О фильме

Комедийная мелодрама с Томом Хэнксом, лауреатом Золотого глобуса за лучшую мужскую роль.

Джош живет с родителями, страдает от подростковых комплексов и больше всего на свете мечтает стать взрослым. Однажды утром после пробуждения он вдруг превращается в 30-летнего мужчину — накануне двенадцатилетний парень загадал стать большим. Переодевшись в одежду отца, он бежит из дома и спустя некоторое время устраивается на работу в фирму «Игрушки Макмиллана». Благодаря детской непосредственности ребенок в теле взрослого мужчины делает головокружительную карьере в бизнесе игрушек. У Джоша завязываются отношения с девушкой Сьюзен, но он все чаще скучает по родителям, друзьям-подросткам и беззаботному детству.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой»