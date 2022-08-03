Большой папа (фильм, 1999) смотреть онлайн
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О фильме
Комедия «Большой папа» 1999 года — фильм о вечном подростке, которого жизнь вынуждает срочно повзрослеть.
32-летний выпускник юрфака Санни Коуфакс так и не сдал экзамен на адвоката, работает один день в неделю и живет за счет выплат по старой страховке. Однажды на пороге квартиры Санни появляется пятилетний Джулиан. Из записки, которая была при мальчике, выясняется, что мать не может о нем заботиться, а отцом является сосед и друг Санни Кевин, уехавший в командировку. Сначала Санни воспринимает ребенка как удобный способ доказать окружающим, что он тоже способен вести себя ответственно. Не умея воспитывать, он разрешает Джулиану почти все, учит его своим странным привычкам и внезапно обнаруживает, что привязался к мальчику гораздо сильнее, чем планировал. Когда социальные службы выясняют, что Санни выдавал себя за настоящего отца, мужчине приходится впервые в жизни по-настоящему бороться — и за ребенка, и за право считаться взрослым.
Фильм «Большой папа» для тех, кому нравятся добрые, чуть грубоватые комедии 1990-х годов: шутки про лень здесь лишь повод начать серьезный разговор о взрослении и ответственности.
Рейтинг
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Джои
Лорен Эдамс
- Актёр
Джон
Стюарт
- КСАктёр
Коул
Спроус
- ДСАктёр
Дилан
Спроус
- ДМАктёр
Джош
Мостел
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Аллен
Коверт
- Актёр
Роб
Шнайдер
- КСАктриса
Кристи
Суонсон
- Сценарист
Тим
Херлихи
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- СФСценарист
Стив
Фрэнкс
- Продюсер
Аллен
Коверт
- СГПродюсер
Сидни
Гэнис
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи