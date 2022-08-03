Большой папа (фильм, 1999) смотреть онлайн

Комедия «Большой папа» 1999 года — фильм о вечном подростке, которого жизнь вынуждает срочно повзрослеть.



32-летний выпускник юрфака Санни Коуфакс так и не сдал экзамен на адвоката, работает один день в неделю и живет за счет выплат по старой страховке. Однажды на пороге квартиры Санни появляется пятилетний Джулиан. Из записки, которая была при мальчике, выясняется, что мать не может о нем заботиться, а отцом является сосед и друг Санни Кевин, уехавший в командировку. Сначала Санни воспринимает ребенка как удобный способ доказать окружающим, что он тоже способен вести себя ответственно. Не умея воспитывать, он разрешает Джулиану почти все, учит его своим странным привычкам и внезапно обнаруживает, что привязался к мальчику гораздо сильнее, чем планировал. Когда социальные службы выясняют, что Санни выдавал себя за настоящего отца, мужчине приходится впервые в жизни по-настоящему бороться — и за ребенка, и за право считаться взрослым.



Фильм «Большой папа» для тех, кому нравятся добрые, чуть грубоватые комедии 1990-х годов: шутки про лень здесь лишь повод начать серьезный разговор о взрослении и ответственности.

