Большой и добрый великан
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Большой и добрый великан

Большой и добрый великан (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, The BFG
Фэнтези, Кино для детей144 мин12+

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О фильме

Десятилетняя девочка по имени Софи жила в сиротском приюте. Однажды вечером она не могла заснуть. Она подошла к окну и увидела на улице великана. Девочка испугалась и попыталась спрятаться,но великан заметил ее и унес с собой в страну великанов. Вскоре девочка узнала, что ее похититель был добрым великаном...

Страна
США, Великобритания, Индия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой и добрый великан»