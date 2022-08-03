Большой и добрый великан (фильм, 2016) смотреть онлайн

Десятилетняя девочка по имени Софи жила в сиротском приюте. Однажды вечером она не могла заснуть. Она подошла к окну и увидела на улице великана. Девочка испугалась и попыталась спрятаться,но великан заметил ее и унес с собой в страну великанов. Вскоре девочка узнала, что ее похититель был добрым великаном...



