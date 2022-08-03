Большой и добрый великан (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.12016, The BFG
Фэнтези, Кино для детей144 мин12+
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О фильме
Десятилетняя девочка по имени Софи жила в сиротском приюте. Однажды вечером она не могла заснуть. Она подошла к окну и увидела на улице великана. Девочка испугалась и попыталась спрятаться,но великан заметил ее и унес с собой в страну великанов. Вскоре девочка узнала, что ее похититель был добрым великаном...
СтранаСША, Великобритания, Индия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время144 мин / 02:24
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- РБАктриса
Руби
Барнхилл
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Рейф
Сполл
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- АГАктёр
Адам
Годли
- МААктёр
Майкл
Адамуэйт
- ММСценарист
Мелисса
Мэтисон
- РДСценарист
Роальд
Даль
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- КМПродюсер
Кристи
Макоско Кригер
- Продюсер
Джон
Мэдден
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ММАктёр дубляжа
Марк
Макаренков
- АЦАктриса дубляжа
Анна
Цветкова
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Мельникова
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс