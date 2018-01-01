Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Большие надежды»

Режиссёры

Майк Ньюэлл

Mike Newell
Режиссёр

Актёры

Джереми Ирвин

Jeremy Irvine
АктёрPip
Холлидей Грейнджер

Holliday Grainger
АктрисаEstella
Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрMagwitch
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаMiss Havisham
Робби Колтрейн

Robbie Coltrane
АктёрJaggers
Джейсон Флеминг

Jason Flemyng
АктёрJoe Gargery
Юэн Бремнер

Ewen Bremner
АктёрWemmick
Салли Хокинс

Sally Hawkins
АктрисаMrs. Joe
Дэвид Уоллиамс

David Walliams
АктёрMr. Pumblechook
Тэмзин Аутуэйт

Tamzin Outhwaite
АктрисаMolly

Сценаристы

Дэвид Николлс

David Nicholls
Сценарист
Чарльз Диккенс

Charles Dickens
Сценарист

Продюсеры

Элизабет Карлсен

Elizabeth Karlsen
Продюсер
Эмануэл Майкл

Emanuel Michael
Продюсер
Стивен Вулли

Stephen Woolley
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Валентина Абрамова

Актриса дубляжа
Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Борис Быстров

Актёр дубляжа

Художники

Беатрикс Аруна Пастор

Beatrix Aruna Pasztor
Художница

Монтажёры

Тарик Анвар

Tariq Anwar
Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

John Mathieson
Оператор

Композиторы

Ричард Хартли

Richard Hartley
Композитор