Большие надежды (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Great Expectations
Драма, Мелодрама123 мин18+
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О фильме
История молодого человека по имени Пип, который рано остался без родителей и был воспитан взбалмошной сестрой. Серая жизнь Пипа круто меняется, когда он помогает на кладбище освободиться от кандалов беглому каторжнику.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- Актёр
Джереми
Ирвин
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актриса
Салли
Хокинс
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ТААктриса
Тэмзин
Аутуэйт
- ДНСценарист
Дэвид
Николлс
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- ЭКПродюсер
Элизабет
Карлсен
- ЭМПродюсер
Эмануэл
Майкл
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли