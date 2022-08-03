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Большие надежды

Большие надежды (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Great Expectations
Драма, Мелодрама123 мин18+

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О фильме

История молодого человека по имени Пип, который рано остался без родителей и был воспитан взбалмошной сестрой. Серая жизнь Пипа круто меняется, когда он помогает на кладбище освободиться от кандалов беглому каторжнику.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большие надежды»