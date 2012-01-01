Большие надежды (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Сирота получает анонимное пожертвование и едет в Лондон, чтобы стать настоящим джентльменом и завоевать сердце возлюбленной. Звездная адаптация классической книги Чарльза Диккенса, снятая Майком Ньюэллом, пос�тановщиком картин «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Гарри Поттер и Кубок огня».
Пип рано лишился родителей и рос в семье старшей сестры — в нищете и без любви. В один прекрасный день он встретил беглого каторжника Мэгвича, помог ему выбраться из кандалов и принес еды. Этим поступком он навсегда изменил свою жизнь, но об этом он узнает позже. Свободное время Пип проводит у мисс Хэвишем, чья приемная дочь Эстелла вскружила юноше голову. Через некоторое время ему запрещают посещать их поместье, и Пип уверен, что всему виной его социальное положение. Однако вскоре приходит удивительная новость: неизвестный благодетель выделяет Пипу щедрую сумму, чтобы он смог переехать в Лондон и обрести блестящее будущее. Юноша с радостью цепляется за этот шанс, надеясь стать достойным любви Эстеллы. Однако в столице в его жизни вновь появляется Мэгвич.
Как сложится будущее героя теперь и суждено ли ему воссоединится с любимой, вы узнаете, когда будете смотреть онлайн «Большие надежды» — фильм 2012 года с участием Хелены Бонэм Картер и Рэйфа Файнса доступен на сервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- Актёр
Джереми
Ирвин
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актриса
Салли
Хокинс
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ТААктриса
Тэмзин
Аутуэйт
- ДНСценарист
Дэвид
Николлс
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- ЭКПродюсер
Элизабет
Карлсен
- ЭМПродюсер
Эмануэл
Майкл
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли