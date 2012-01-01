Большие надежды
Wink
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Большие надежды
8.32012, Great Expectations
Драмы, Мелодрамы123 мин12+
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Большие надежды (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Сирота получает анонимное пожертвование и едет в Лондон, чтобы стать настоящим джентльменом и завоевать сердце возлюбленной. Звездная адаптация классической книги Чарльза Диккенса, снятая Майком Ньюэллом, постановщиком картин «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Гарри Поттер и Кубок огня».

Пип рано лишился родителей и рос в семье старшей сестры — в нищете и без любви. В один прекрасный день он встретил беглого каторжника Мэгвича, помог ему выбраться из кандалов и принес еды. Этим поступком он навсегда изменил свою жизнь, но об этом он узнает позже. Свободное время Пип проводит у мисс Хэвишем, чья приемная дочь Эстелла вскружила юноше голову. Через некоторое время ему запрещают посещать их поместье, и Пип уверен, что всему виной его социальное положение. Однако вскоре приходит удивительная новость: неизвестный благодетель выделяет Пипу щедрую сумму, чтобы он смог переехать в Лондон и обрести блестящее будущее. Юноша с радостью цепляется за этот шанс, надеясь стать достойным любви Эстеллы. Однако в столице в его жизни вновь появляется Мэгвич.

Как сложится будущее героя теперь и суждено ли ему воссоединится с любимой, вы узнаете, когда будете смотреть онлайн «Большие надежды» — фильм 2012 года с участием Хелены Бонэм Картер и Рэйфа Файнса доступен на сервисе Wink.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большие надежды»

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