Большие гонки
Актёры и съёмочная группа фильма «Большие гонки»

Режиссёры

Блейк Эдвардс

Blake Edwards
Режиссёр

Актёры

Джек Леммон

Jack Lemmon
АктёрProfessor Fate / Crown Prince Frederick Hoepnick
Тони Кертис

Tony Curtis
АктёрThe Great Leslie
Натали Вуд

Natalie Wood
АктрисаMaggie Dubois
Питер Фальк

Peter Falk
АктёрMaximilian Meen
Кинен Уинн

Keenan Wynn
АктёрHezekiah Sturdy
Артур О’Коннелл

Arthur O'Connell
АктёрHenry Goodbody
Вивиан Вэнс

Vivian Vance
АктрисаHester Goodbody
Дороти Провайн

Dorothy Provine
АктрисаLily Olay
Ларри Сторч

Larry Storch
АктёрTexas Jack
Росс Мартин

Ross Martin
Актёр

Сценаристы

Артур А. Росс

Arthur A. Ross
Сценарист
Блейк Эдвардс

Blake Edwards
Сценарист

Продюсеры

Мартин Джуроу

Martin Jurow
Продюсер
Дик Крокетт

Dick Crockett
Продюсер
Тони Кертис

Tony Curtis
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Юрский

Актёр дубляжа
Александр Демьяненко

Актёр дубляжа
Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Борис Аракелов

Актёр дубляжа
Игорь Ефимов

Актёр дубляжа

Художники

Фернандо Каррере

Fernando Carrere
Художник
Донфелд

Donfeld
Художник
Джордж Джеймс Хопкинс

George James Hopkins
Художник

Монтажёры

Ральф Э. Уинтерс

Ralph E. Winters
Монтажёр

Операторы

Расселл Хэрлан

Russell Harlan
Оператор

Композиторы

Генри Манчини

Henry Mancini
Композитор