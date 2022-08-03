Большие гонки (фильм, 1965) смотреть онлайн

Начало ХХ века. Знаменитый испытатель, рыцарь без страха и упрека, всегда с иголочки одетый во все белое, Лесли по прозвищу Великий организует беспрецедентный автопробег Нью-Йорк-Париж. Завистливый и злобный изобретатель профессор Фэйт со своим верным слугой Максом принимает вызов Лесли. Он готов на все, лишь бы тот не добрался до финиша живым. Но какое приключение без женщины. И она появляется - красотка Мэгги обещает редактору ежедневной газеты сделать сенсационный репортаж с места событий и отправляется навстречу опасностям за рулем своей колымаги. Гонка стартовала, герой, красавица и злодей отправляются в путь...

