Большие гонки (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.51965, The Great Race
Мелодрама, Спортивный146 мин0+
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О фильме
Начало ХХ века. Знаменитый испытатель, рыцарь без страха и упрека, всегда с иголочки одетый во все белое, Лесли по прозвищу Великий организует беспрецедентный автопробег Нью-Йорк-Париж. Завистливый и злобный изобретатель профессор Фэйт со своим верным слугой Максом принимает вызов Лесли. Он готов на все, лишь бы тот не добрался до финиша живым. Но какое приключение без женщины. И она появляется - красотка Мэгги обещает редактору ежедневной газеты сделать сенсационный репортаж с места событий и отправляется навстречу опасностям за рулем своей колымаги. Гонка стартовала, герой, красавица и злодей отправляются в путь...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время146 мин / 02:26
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Блейк
Эдвардс
- Актёр
Джек
Леммон
- Актёр
Тони
Кертис
- НВАктриса
Натали
Вуд
- ПФАктёр
Питер
Фальк
- КУАктёр
Кинен
Уинн
- АОАктёр
Артур
О’Коннелл
- ВВАктриса
Вивиан
Вэнс
- ДПАктриса
Дороти
Провайн
- ЛСАктёр
Ларри
Сторч
- РМАктёр
Росс
Мартин
- ААСценарист
Артур
А. Росс
- Сценарист
Блейк
Эдвардс
- МДПродюсер
Мартин
Джуроу
- ДКПродюсер
Дик
Крокетт
- Продюсер
Тони
Кертис
- Актёр дубляжа
Сергей
Юрский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- БААктёр дубляжа
Борис
Аракелов
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ФКХудожник
Фернандо
Каррере
- ДХудожник
Донфелд
- ДДХудожник
Джордж
Джеймс Хопкинс
- РЭМонтажёр
Ральф
Э. Уинтерс
- РХОператор
Расселл
Хэрлан
- ГМКомпозитор
Генри
Манчини