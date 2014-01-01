Большие глаза (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Драма Тима Бертона о смелой художнице, отстаивающей свои права. В главных ролях — Эми Адамс и Кристоф Вальц.



1950-е годы. Уолтер Кин приобретает всемирную известность благодаря своим полотнам, на которых изображены дети с удивительно большими глазами. Их печатают на марках, календарях, открытках и даже фартуках. Каждый американец знает Уолтера, а его творчество становится частью современного искусства под названием поп-арт. Однако никто не подозревает, что знаменитые картины на самом деле принадлежат кисти супруги Уолтера Маргарет. Женщина решает рассказать миру правду и становится участницей судебного процесса, цель которого — выяснить, кто же настоящий автор картин. История, лежащая в основе сюжета, основана на реальной жизни художницы Маргарет Кин.



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