Большие глаза (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Драма Тима Бертона о смелой художнице, отстаивающей свои права. В главных ролях — Эми Адамс и Кристоф Вальц.
1950-е годы. Уолтер Кин приобретает всемирную известность благодаря своим полотнам, на которых изображены дети с удивительно большими глазами. Их печатают на марках, календарях, открытках и даже фартуках. Каждый американец знает Уолтера, а его творчество становится частью современного искусства под названием поп-арт. Однако никто не подозревает, что знаменитые картины на самом деле принадлежат кисти супруги Уолтера Маргарет. Женщина решает рассказать миру правду и становится участницей судебного процесса, цель которого — выяснить, кто же настоящий автор картин. История, лежащая в основе сюжета, основана на реальной жизни художницы Маргарет Кин.
Удастся ли женщине восстановить справедливость, узнаете в биографической драме «Большие глаза» — фильм 2014 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Большие глаза смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актриса
Кристен
Риттер
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актёр
Джон
Полито
- ДРАктриса
Делани
Рэй
- МААктриса
Мадлен
Артур
- ДСАктёр
Джеймс
Саито
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- САПродюсер
Скотт
Александер
- Продюсер
Тим
Бёртон
- Продюсер
Ларри
Карацевски
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ННХудожница
Нэнси
Ноблетт
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман