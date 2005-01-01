Больше, чем любовь (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, A Lot Like Love
Мелодрамы, Драмы102 мин18+
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Сюжет
Бесшабашная Эмили и скромный Оливер знакомятся в самолете, летящем в Нью-Йорк, и по инициативе девушки занимаются сексом прямо в кабинке туалета. Проведя вместе день в городе, герои прощаются, но в дальнейшем судьба постоянно сталкивает их в течение нескольких лет. Быть может, это любовь?
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НКРежиссёр
Найджел
Коул
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Эштон
Кутчер
- ТДАктёр
Тайрон
Джордано
- Актриса
Кэтрин
Хан
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- ДРАктёр
Джеймс
Рид
- МЧАктриса
Молли
Чик
- Актриса
Эли
Лартер
- КПСценарист
Колин
Патрик Линч
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ЛБПродюсер
Лиза
Брюс
- ЗДПродюсер
Зэнн
Дивайн
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- СЛМонтажёр
Сьюзэн
Литтенберг
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман