Больше, чем любовь
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Больше, чем любовь

Больше, чем любовь (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, A Lot Like Love
Мелодрамы, Драмы102 мин18+

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Сюжет

Бесшабашная Эмили и скромный Оливер знакомятся в самолете, летящем в Нью-Йорк, и по инициативе девушки занимаются сексом прямо в кабинке туалета. Проведя вместе день в городе, герои прощаются, но в дальнейшем судьба постоянно сталкивает их в течение нескольких лет. Быть может, это любовь?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Больше, чем любовь»

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