Больше, чем любовь (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Бесшабашная Эмили и скромный Оливер знакомятся в самолете, летящем в Нью-Йорк, и по инициативе девушки занимаются сексом прямо в кабинке туалета. Проведя вместе день в городе, герои прощаются, но в дальнейшем судьба постоянно сталкивает их в течение нескольких лет. Быть может, это любовь?



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