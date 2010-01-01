Больше чем друг (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, чем риэлтор-невротик Уолли и очаровательная Кэсси. Однако когда Кэсси решится на искусственное оплодотворение, донором она выберет надежного и женатого красавца Роланда... Лучшие друзья решают отметить это вечеринкой, где Уолли напивается до неприличия...



Через семь лет Кэсси возвращается в Нью-Йорк с 6-летним сыном, который поразительно напоминает Уолли самого себя, а заодно вызывает в его памяти все, что случилось той злополучной ночью. Теперь незадачливому «другу» предстоит убедить Кэсси, что они - больше чем друзья, выиграть у Роланда статус «настоящего папы», и разобраться с самим собой.



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