Больше чем друг (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, чем риэлтор-невротик Уолли и очаровательная Кэсси. Однако когда Кэсси решится на искусственное оплодотворение, донором она выберет надежного и женатого красавца Роланда... Лучшие друзья решают отметить это вечеринкой, где Уолли напивается до неприличия...
Через семь лет Кэсси возвращается в Нью-Йорк с 6-летним сыном, который поразительно напоминает Уолли самого себя, а заодно вызывает в его памяти все, что случилось той злополучной ночью. Теперь незадачливому «другу» предстоит убедить Кэсси, что они - больше чем друзья, выиграть у Роланда статус «настоящего папы», и разобраться с самим собой.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джош
Гордон
- УСРежиссёр
Уилл
Спек
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ВПАктёр
Виктор
Паган
- ТЛАктёр
Тодд
Луисо
- СЭАктёр
Скотт
Элрод
- Актёр
Патрик
Уилсон
- РНАктриса
Ребекка
Наоми Джонс
- КБАктриса
Келли
Баррет
- Сценарист
Аллан
Лоб
- ДЕСценарист
Джеффри
Евгенидис
- Продюсер
Дженнифер
Энистон
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- КХПродюсер
Кристин
Хан
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Марианна
Шу�льц
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ДХОператор
Джесс
Холл
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман