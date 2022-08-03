Блуберри (фильм, 2004) смотреть онлайн

Майк Блуберри — искатель приключений с Дикого Запада, работающий шерифом в небольшом захолустном городке, заводит странную дружбу с индейцами. Блонт охотится за несметными сокровищами, спрятанными индейцами в Скалистых горах. Жаждущий мести, Блуберри отправляется за ним в погоню…

