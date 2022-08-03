Блуберри (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Blueberry
Фэнтези, Приключения118 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Майк Блуберри — искатель приключений с Дикого Запада, работающий шерифом в небольшом захолустном городке, заводит странную дружбу с индейцами. Блонт охотится за несметными сокровищами, спрятанными индейцами в Скалистых горах. Жаждущий мести, Блуберри отправляется за ним в погоню…
СтранаМексика, Великобритания, Франция
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЯКРежиссёр
Ян
Кунен
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ХОАктёр
Хью
О’Конор
- Актёр
Джеффри
Льюис
- НХАктриса
Николь
Хильтц
- КУАктриса
Катери
Уолкер
- ЛМСценарист
Луис
Меллис
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- ЮБПродюсер
Юсаф
Бохари
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ШХудожница
Шаттун
- ДОМонтажёр
Дженнифер
Оже
- ББМонтажёр
Бенедикт
Брунет
- ТНОператор
Тэцуо
Нагата
- ФРКомпозитор
Франсуа
Рой