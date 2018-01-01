Биография

Джеффри Льюис — американский актер. Родился в Плейнфилде 31 июля 1935 года. С ранних лет проявил интерес к драматическому искусству. После завершения школы он решил продолжить образование в колледже Сан-Бернардино-Вэлли, где на протяжении двух лет изучал театральное искусство. Позднее перебрался в Нью-Йорк, где обучался в Neighborhood Playhouse и активно участвовал в театральных постановках вне Бродвея. Переезд в Голливуд в 1960-х годах открыл перед ним двери к успеху на экране. Джеффри Льюис начал свою карьеру с небольших ролей в известных сериалах, таких как «Дымок из ствола», «Мэнникс», «Миссия невыполнима» и «Морк и Минди». Его первая заметная работа пришлась на 1973 год в фильме «Диллинджер». Часто работал на одной площадке с Клинтом Иствудом в фильмах «Бронко Билли», «Громила и скороход», «Как ни крути — проиграешь» и «Полночь в саду добра и зла». Участие в телесериале «Фло» принесло ему номинацию на премию «Золотой глобус». Следующие роли в «Маверик», «Дерево Джошуа», «Газонокосильщик» и «Секретные материалы» укрепили его репутацию как востребованного артиста. В 1980-х годах он также попробовал себя в музыкальном проекте Celestial Navigations.