Близость
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Близость

Близость (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Closer
Драмы99 мин18+

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Сюжет

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться...

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близость»

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