Близость (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Closer
Драмы99 мин18+
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Сюжет
Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться...
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Клайв
Оуэн
- НХАктёр
Ник
Хоббс
- КСАктёр
Колин
Стинтон
- БСАктёр
Бенхэм
Стив
- ЭБАктриса
Элизабет
Бауэр
- РКАктёр
Рене
Коста
- РДАктёр
Рэй
Донн
- ПМСценарист
Патрик
Марбер
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- Продюсер
Джон
Калли
- МНПродюсер
Майк
Николс
- МБПродюсер
Мэри
Бэйли
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ДБХудожник
Джон
Буш
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- СГОператор
Стивен
Голдблатт