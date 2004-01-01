Близость (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться...



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