Близнецы
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Близнецы

Близнецы (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Twins
Комедия, Криминал102 мин18+

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О фильме

Двух непохожих друг на друга близнецов разлучили еще при рождении. Братья встречаются лишь по прошествии многих лет… Они отправляются в путешествие по стране на поиски своей матери, которая должна рассказать им правду…

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близнецы»