Близнецы (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1988) смотреть онлайн

Культовая комедия, полюбившаяся всем россиянам, которые застали эпоху видеокассет, возвращается в новой, переосмысленной озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — история разлученных братьев-близнецов, которые выросли совершенно непохожими друг на друга, но все-таки нашлись.

