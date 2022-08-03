Близнецы (по версии Кураж-Бамбей)
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Близнецы (по версии Кураж-Бамбей)

Близнецы (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.21988, Twins
Комедия, Криминал102 мин18+

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О фильме

Культовая комедия, полюбившаяся всем россиянам, которые застали эпоху видеокассет, возвращается в новой, переосмысленной озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — история разлученных братьев-близнецов, которые выросли совершенно непохожими друг на друга, но все-таки нашлись.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близнецы (по версии Кураж-Бамбей)»