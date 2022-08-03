Близнецы (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1988) смотреть онлайн
9.21988, Twins
Комедия, Криминал102 мин18+
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О фильме
Культовая комедия, полюбившаяся всем россиянам, которые застали эпоху видеокассет, возвращается в новой, переосмысленной озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — история разлученных братьев-близнецов, которые выросли совершенно непохожими друг на друга, но все-таки нашлись.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актриса
Келли
Престон
- Актриса
Хлоя
Уэбб
- Актриса
Бонни
Бартлетт
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- ТУАктёр
Трей
Уилсон
- ДКАктёр
Дэвид
Карузо
- ХОАктёр
Хью
О’Брайан
- ТДАктёр
Тони
Джей
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- ТХСценарист
Тимоти
Харрис
- ХУСценарист
Хершел
Уайнгрод
- Продюсер
Айвен
Райтман
- МСПродюсер
Майкл
С. Гросс
- ШКПродюсер
Шелдон
Кан
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ДТХудожник
Джон
Т. Уолкер
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман