Блэйд 2 (в переводе Гоблина)
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Блэйд 2 (в переводе Гоблина)

Блэйд 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.12002, Blade II
Ужасы, Боевики112 мин18+

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Сюжет

Вторая часть приключений бесстрашного охотника на вампиров, снятая в узнаваемой визуальной стилистике маэстро Гильермо дель Торо, теперь в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, Блэйд оказывается пешкой в заговоре вампирской элиты. Внимание: ненормативная лексика!

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блэйд 2 (в переводе Гоблина)»

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