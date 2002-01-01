Блэйд 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая часть приключений бесстрашного охотника на вампиров, снятая в узнаваемой визуальной стилистике маэстро Гильермо дель Торо, теперь в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, Блэйд оказывается пешкой в заговоре вампирской элиты. Внимание: ненормативная лексика!



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