Блэйд 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.12002, Blade II
Ужасы, Боевики112 мин18+
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Сюжет
Вторая часть приключений бесстрашного охотника на вампиров, снятая в узнаваемой визуальной стилистике маэстро Гильермо дель Торо, теперь в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, Блэйд оказывается пешкой в заговоре вампирской элиты. Внимание: ненормативная лексика!
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Леонор
Варела
- Актёр
Норман
Ридус
- Актёр
Томас
Кречман
- Актёр
Люк
Госс
- МШАктёр
Мэтт
Шульце
- ДДАктёр
Дэнни
Джон-Джулс
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- МВСценарист
Марв
Вольфман
- ДКСценарист
Джин
Колан
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- ПДПродюсер
Патрик
Дж. Палмер
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ЯСХудожник
Яромир
Сварч
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ДКХудожник
Джеффри
Кашон
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами