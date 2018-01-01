Бладфест (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Blood Fest
Ужасы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Заядлый фанат фильмов ужасов Декс отправляется вместе с друзьями на тематический фестиваль «Бладфест». Среди декораций, как в легендарных хоррорах, и в окружении аниматоров в образах культовых кинозлодеев должны проходить кинопоказы, но вскоре посетители мероприятия понимают, что «кина не будет». «Бладфест» оказывается хитрой ловушкой настоящих маньяков, жаждущих крови.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ОЭРежиссёр
Оуэн
Эгертон
- РКАктёр
Робби
Кей
- СГАктриса
Сейшелл
Гэбриел
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- БДАктриса
Барбара
Дункельман
- КДАктёр
Крис
Дабек
- НРАктёр
Николас
Рутерфорд
- Актёр
Тейт
Донован
- ОЭАктёр
Оуэн
Эгертон
- РЛАктёр
Ребекка
Линн Вагнер
- ББАктёр
Байрон
Браун
- ОЭСценарист
Оуэн
Эгертон
- СКПродюсер
Сет
Каплан
- УХПродюсер
Уильям
Хайд
- ББПродюсер
Бёрни
Бёрнс
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АТХудожник
Алекс
Тодер
- ККХудожник
Крис
Комбс
- ДБОператор
Дэвид
Блу Гарсиа