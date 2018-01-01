Бладфест
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Бладфест

Бладфест (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Blood Fest
Ужасы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Заядлый фанат фильмов ужасов Декс отправляется вместе с друзьями на тематический фестиваль «Бладфест». Среди декораций, как в легендарных хоррорах, и в окружении аниматоров в образах культовых кинозлодеев должны проходить кинопоказы, но вскоре посетители мероприятия понимают, что «кина не будет». «Бладфест» оказывается хитрой ловушкой настоящих маньяков, жаждущих крови.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бладфест»

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