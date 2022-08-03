Битва преподов
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Битва преподов

Битва преподов (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.62017, Fist Fight
Комедия87 мин18+

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О фильме

Кроткому преподавателю английского «забивает стрелку» его брутальный коллега, заподозривший бедолагу в том, что тот подстроил его увольнение.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва преподов»