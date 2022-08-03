Без чувств
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Без чувств

Без чувств (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.51998, Senseless
Мелодрама, Комедия89 мин18+

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О фильме

Бедный студент Дэррил Уизерспун трудится на четырех работах, но денег на оплату счетов всe равно не хватает. В надежде добыть еще немного средств Дэррил соглашается принять участие в сомнительном медицинском эксперименте. Молодой человек становится чуть ли не супергероем, но неожиданно о себе дают знать странные побочные эффекты...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb