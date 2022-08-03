Без чувств (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.51998, Senseless
Мелодрама, Комедия89 мин18+
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О фильме
Бедный студент Дэррил Уизерспун трудится на четырех работах, но денег на оплату счетов всe равно не хватает. В надежде добыть еще немного средств Дэррил соглашается принять участие в сомнительном медицинском эксперименте. Молодой человек становится чуть ли не супергероем, но неожиданно о себе дают знать странные побочные эффекты...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПСРежиссёр
Пенелопа
Сфирис
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актёр
Дэвид
Спейд
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ТТАктриса
Тамара
Тейлор
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Рип
Торн
- Актриса
Эстер
Скотт
- ДДАктриса
Дебра
Джо Рапп
- МКАктёр
Марк
Кристофер Лоуренс
- ДИАктёр
Джон
Ингл
- ГЭСценарист
Грег
Эрб
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- ЛСХудожница
Линда
Сфирис
- ДООператор
Дарин
Окада
- ББКомпозитор
Борис
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