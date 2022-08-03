Без чувств (фильм, 1998) смотреть онлайн

Бедный студент Дэррил Уизерспун трудится на четырех работах, но денег на оплату счетов всe равно не хватает. В надежде добыть еще немного средств Дэррил соглашается принять участие в сомнительном медицинском эксперименте. Молодой человек становится чуть ли не супергероем, но неожиданно о себе дают знать странные побочные эффекты...

