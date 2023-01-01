Биография

Эстер Скотт — американская актриса. Родилась в Нью-Йорке 13 апреля 1953 года. Начиная карьеру актрисы, Эстер Скотт озвучила несколько серий анимационного сериала «Эвоки» по мотивам событий «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Свое профессиональное образование получила в высшей сценической школе Бронкса. Первый успех пришел к ней после участия в популярном молодежном телесериале «Беверли-Хиллз 90210», в котором сыграла колоритную чернокожую героиню Конни. Среди фильмов Эстер Скотт можно встретить немало известных и популярных работ знаменитых режиссеров. Ее портфолио насчитывает более 60 кинокартин и сериалов, в том числе «Детектив Нэш Бриджес», «Фирменный рецепт», «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Клава, давай!», «Аферисты Дик и Джейн», «Менталист». Среди картин последних лет наиболее известна роль Эстер Скотт в байопике «Рождение нации» 2016 года Нэйта Паркера, в котором она сыграла героиню второго плана Бриджет. Кинокартина завоевала гран-при кинофестиваля «Сандэнс».