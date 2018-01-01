Wink
Бэтмен против Дракулы
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Дракулы»

Режиссёры

Ким Сын-ын

Kim Seung-eun
Режиссёр
Сэм Лю

Sam Liu
Режиссёр

Актёры

Рино Романо

Rino Romano
АктёрThe Batman / Bruce Wayne
Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрDracula
Тара Стронг

Tara Strong
АктрисаVicky Vale
Том Кенни

Tom Kenny
АктёрThe Penguin
Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрThe Joker
Нил Дункан

Neil Duncan
АктёрAlfred
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
Актёрдополнительные голоса
Ричард Грин

Richard Green
Актёрдополнительные голоса
Нил Росс

Neil Ross
Актёрдополнительные голоса
Джеймс Се

James Sie
Актёрдополнительные голоса

Сценаристы

Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Дуан Капиззи

Duane Capizzi
Сценарист
Михаэль Еленик

Michael Jelenic
Сценарист

Продюсеры

Джефф Мацуда

Jeff Matsuda
Продюсер
Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Дуан Капиззи

Duane Capizzi
Продюсер
Майкл Гогуэн

Michael Goguen
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Джефф Мацуда

Jeff Matsuda
Художник

Монтажёры

Маргарет Хоу

Margaret Hou
Монтажёр

Композиторы

Томас Чейз

Thomas Chase
Композитор