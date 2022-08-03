Бэтмен против Дракулы
Wink
Детям
Бэтмен против Дракулы

Бэтмен против Дракулы (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.62005, The Batman vs. Dracula
Мультфильм80 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В то время как Готэм Сити спит под прикрытием темноты, вылетают две легендарные мыши. Одна из них превращает город в армию вампиров, а другая пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить это событие.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Дракулы»