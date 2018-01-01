Фильм Бетховен (1992)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Бетховен» — фильм, который умело водит вас за нос: поначалу прикидываясь легкой семейной комедией, со временем он предстает драматической картиной с весьма напряженным сюжетом.
В дом к Райсам большой и слюнявый сенбернар Бетховен попал еще щенком, сбежав от двух негодяев — похитителей собак. Со временем он стал другом почти для всех домочадцев, за исключением главы семьи — Джорджа. Мужчина ревнует супругу и детей ко псу и потому не слишком рад питомцу. Но со временем даже Джордж проникнется теплыми чувствами к Бетховену, которому грозит смертельная опасность.
Несмотря на сдержанный прием критиков, картина стала коммерческим хитом и собрала свыше $147 млн по всему миру. Этот успех дал старт франшизе: последовали сиквелы, прямые видео-продолжения и мультсериал. Смотреть фильм «Бетховен» стоит, если вы цените истории о дружбе, любви и взаимопомощи между людьми и животными.
Бетховен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Драма
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Левант
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- Актриса
Бонни
Хант
- ДДАктёр
Дин
Джонс
- Актриса
Николь
Том
- ККАктёр
Кристофер
Кастиль
- СРАктриса
Сара
Роуз Карр
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Дэвид
Духовны
- ПХАктриса
Патриша
Хитон
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ЭХСценарист
Эми
Холден Джонс
- МСПродюсер
Майкл
С. Гросс
- ШКПродюсер
Шелдон
Кан
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Айвен
Райтман
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Голубицкий
- ЧУХудожник
Чарльз
Уильям Брин
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- УДМонтажёр
Уильям
Д. Гордин
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ВДОператор
Виктор
Дж. Кемпер
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман