Фильм Бетховен (1992)

«Бетховен» — фильм, который умело водит вас за нос: поначалу прикидываясь легкой семейной комедией, со временем он предстает драматической картиной с весьма напряженным сюжетом.



В дом к Райсам большой и слюнявый сенбернар Бетховен попал еще щенком, сбежав от двух негодяев — похитителей собак. Со временем он стал другом почти для всех домочадцев, за исключением главы семьи — Джорджа. Мужчина ревнует супругу и детей ко псу и потому не слишком рад питомцу. Но со временем даже Джордж проникнется теплыми чувствами к Бетховену, которому грозит смертельная опасность.



Несмотря на сдержанный прием критиков, картина стала коммерческим хитом и собрала свыше $147 млн по всему миру. Этот успех дал старт франшизе: последовали сиквелы, прямые видео-продолжения и мультсериал. Смотреть фильм «Бетховен» стоит, если вы цените истории о дружбе, любви и взаимопомощи между людьми и животными.



Бетховен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.